У Польщі коронавірус підтвердили у двох українців
За словами речниці воєводи Сілезького воєводства Аліни Кухажевської, один з українців приїхав до Польщі з Німеччини, а другий - з України, інформує Wprost.pl.
"Пацієнта з інфекційної лікарні в Цєшині ізольовано в домашніх умовах. Його стан нормальний, він повернувся з Німеччини. Другий пацієнт, який перебуває у лікарні в місті Тихи, приїхав з України й там, ймовірно, було джерело зараження", - повідомила Кухажевська.
На польсько-українському кордоні станом на понеділок, 16 березня, спостерігаються черги вантажного транспорту. Зокрема, за даними Бещадського відділу прикордонної служби РП, на в’їзд в Україну на пункті пропуску "Корчова-Краківець" очікує 400 фур, а з України в Польщу – 300 вантажних автомобілів.
Уряд Польщі у понеділок організовує 11 чартерних авіарейсів за громадянами країни, які перебувають у віддалених регіонах світу та в острівних країнах і не можуть самотужки повернутися додому. Загалом близько 20-ти тис. поляків хочуть повернутися додому за допомогою авіатранспорту.
У понеділок уряд Польщі планує припинити внутрішні авіаперельоти по країні.
Загалом кількість заражених на коронавірус у Польщі зросла до 150-ти осіб, троє людей померли.