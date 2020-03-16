У Польщі коронавірус підтвердили у двох українців

За останні пів доби кількість заражених коронавірусом у Польщі зросла ще на 25 осіб. Його діагностовано також у двох громадян України у містах Цєшин та Тихи Сілезького воєводства на півдні країни.

За словами речниці воєводи Сілезького воєводства Аліни Кухажевської, один з українців приїхав до Польщі з Німеччини, а другий - з України, інформує Wprost.pl.

"Пацієнта з інфекційної лікарні в Цєшині ізольовано в домашніх умовах. Його стан нормальний, він повернувся з Німеччини. Другий пацієнт, який перебуває у лікарні в місті Тихи, приїхав з України й там, ймовірно, було джерело зараження", - повідомила Кухажевська.

На польсько-українському кордоні станом на понеділок, 16 березня, спостерігаються черги вантажного транспорту. Зокрема, за даними Бещадського відділу прикордонної служби РП, на в’їзд в Україну на пункті пропуску "Корчова-Краківець" очікує 400 фур, а з України в Польщу – 300 вантажних автомобілів.

Уряд Польщі у понеділок організовує 11 чартерних авіарейсів за громадянами країни, які перебувають у віддалених регіонах світу та в острівних країнах і не можуть самотужки повернутися додому. Загалом близько 20-ти тис. поляків хочуть повернутися додому за допомогою авіатранспорту.

У понеділок уряд Польщі планує припинити внутрішні авіаперельоти по країні.

Загалом кількість заражених на коронавірус у Польщі зросла до 150-ти осіб, троє людей померли.