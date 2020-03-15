Консули допомагають українцям, які не можуть перетнути кордон Польщі

Українські громадяни у неділю застрягли на польському кордоні через закриття пішохідного переходу на КПП Медика-Шегині.

Про це повідомляє МЗС України у Тwitter.

"Через закриття пішохідного переходу на КПП Медика-Шегині, багато громадян, які планували перейти пішки, "застрягли" з боку Польщі", - йдеться у повідомленні.

У МЗС наголосили, що українські консули розміщують цих громадян в автомобілях небайдужих співвітчизників у черзі на перетин.

"Сотні українців уже змогли таким чином повернутися до України", - додали у відомстві.

Як повідомляв Укрінформ, українці, які повертатимуться додому після 16 березня, коли Україна закриває своє міжнародне авіа- та залізничне сполучення у зв’язку з коронавірусом, зможуть в'їхати з Польщі в Україну автомобільним транспортом через автомобільні пункти пропуску “Дорогуськ–Ягодин”, “Корчова–Краківець”, “Рава-Руська–Гребенне”.

У посольстві наголосили, що громадяни України, у яких не має нагальної потреби у виїзді в Україну, не зобов’язані залишати територію Польщі та можуть й надалі перебувати на території РП.

Водночас посольством України в Польщі спільно з МЗС РП та головним комендантом Прикордонної служби Польщі опрацьовується питання щодо лояльного ставлення польських прикордонників до категорії громадян України, у яких в період з 15 по 25 березня 2020 року закінчується термін дії віз чи безвізового режиму.

Громадянам України, які продовжують перебувати в РП, радять виявляти підвищену увагу та обережність, дотримуватися та виконувати вимоги місцевих органів влади, зареєструватися на вебресурсі «ДРУГ» на офіційному сайті МЗС України www.mfa.gov.ua (в розділі “Поради подорожуючим”) та уважно слідкувати за інформацією, яка розміщується на сторінці посольства та консульських установ України у Facebook.

Як зазначається, дипломатичною та консульськими установами України в Польщі опрацьовуються усі можливі способи щодо повернення громадян України на батьківщину, які опинилися в екстрених ситуаціях.

За різними даними, у Польщі може перебувати від мільйона до півтора мільйона українців.

Станом на 15 березня, у Польщі підтверджено 111 випадків зараження коронавірусом, троє осіб померло.

У Польщі з 12 березня діє стан епідеміологічної загрози, зачинено дитсадки, школи, виші, культурні заклади, кафе та ресторани. Крім того, обмежено діяльність торговельних центрів, де працюють лише аптеки, магазини з продуктами та засобами особистої гігієни.