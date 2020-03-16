Коронавірус на Буковині: одна жінка повернулася з Італії, інша - контактувала з хворим

Одна з двох інфікованих жінок з Чернівецької області, у яких нещодавно виявили Covid-19, нещодавно повернулася з Італії, інша - останнім часом не залишала межі країни, але контактувала із лабораторно підтвердженим хворим на коронавірус.

Про це повідомляє 16 березня Міністерство охорони здоров'я, інформує Telegram-канал Коронавірус_інфо.

"Стан жінок з Чернівецької області, в яких сьогодні було зафіксовано Covid-19, задовільний. Вони перебувають в ізоляції. Їм надається симптоматичне лікування", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, одна з інфікованих жінок повернулася упродовж інкубаційного періоду з Італії. Наразі всі особи, з якими вона близько контактувала, ізольовані в умовах стаціонару.

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Друга жінка останнім часом не залишала меж країни, контактувала із лабораторно підтвердженим хворим на коронавірус. Раніше була госпіталізована із симптомами гострого вірусного захворювання, контактувала із хворим на коронавірусну інфекцію. Пацієнтку обстежували та надавали медичну допомогу в умовах ізоляції. Вранці 16 березня в неї лабораторно підтвердився Covid-19.

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За останніми даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Гопкінса, наразі у світі зафіксовано вже 169 387 випадків коронавірусу, кількість померлих становить 6513 осіб, одужали 77 257 людей.

В Україні станом лабораторно підтверджено 5 випадків Covid-19. Із них чотири — у Чернівецькій та один у Житомирській області.