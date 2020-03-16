СБУ спростувала фейк про "розпилення хімікатів" над Києвом

Служба безпеки України спростувала інформацію про те, ніби над Києвом розпилюють хімікати для дезінфекції.

Про це йдеться на сторінці СБУ у Facebook.

"Останнім часом кіберфахівці Служби безпеки України фіксують спроби розповсюдження фейків, пов’язаних із темою коронавірусу в Україні. Свіжий приклад – чутки про нібито нічне розпилення над Києвом хімічних речовин із вертольота для дезінфекції. "Радять" зачиняти балкони і не знаходитись на вулицях із 23.00 до 5.00", - ідеться у повідомленні.

У СБУ закликають зважено ставитись до будь-якої неперевіреної інформації: "Адже ми чудово розуміємо, з якою метою у соціальних мережах публікують схожі нісенітниці".

У звязку з цим спецслужба рекомендує послуговуватися офіційними джерелами актуальної інформації.

Як повідомлялося, 16 березня в соціальних мережах почалася ширитися інформація, буцімто вночі над Києвом з вертольотів збираються розпилювати хімікати для дезінфекції від коронавірусу.