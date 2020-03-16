СБУ спростувала фейк про

СБУ спростувала фейк про "розпилення хімікатів" над Києвом

Укрінформ
Служба безпеки України спростувала інформацію про те, ніби над Києвом розпилюють хімікати для дезінфекції.

Про це йдеться на сторінці СБУ у Facebook.

"Останнім часом кіберфахівці Служби безпеки України фіксують спроби розповсюдження фейків, пов’язаних із темою коронавірусу в Україні. Свіжий приклад – чутки про нібито нічне розпилення над Києвом хімічних речовин із вертольота для дезінфекції. "Радять" зачиняти балкони і не знаходитись на вулицях із 23.00 до 5.00", - ідеться у повідомленні.

У СБУ закликають зважено ставитись до будь-якої неперевіреної інформації: "Адже ми чудово розуміємо, з якою метою у соціальних мережах публікують схожі нісенітниці".

У звязку з цим спецслужба рекомендує послуговуватися офіційними джерелами актуальної інформації.

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Як повідомлялося, 16 березня в соціальних мережах почалася ширитися інформація, буцімто вночі над Києвом з вертольотів збираються розпилювати хімікати для дезінфекції від коронавірусу.

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