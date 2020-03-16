Карантин у Києві — які обмеження та заходи вводяться

У зв’язку із запровадженням превентивних заходів для убезпечення киян від інфікування коронавірусом Департамент соціальної політики вводить низку обмежень для підпорядкованих закладів та установ.

Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда, передає сайт міської влади.

"Згідно даних ВООЗ, найбільш вразливими категоріями населення є люди від 60 років. Саме у цій категорії фіксують найбільший показник смертності. Задля того, щоб убезпечити громадян від розповсюдження вірусу, ми вводимо додаткові заходи санітарної обробки та деякі обмеження в інтернатних закладах та пансіонатах для самотніх людей похилого віку. Відвідування цих закладів не дозволяється на період карантину. Крім того, забезпечено контроль за людьми похилого віку та людьми з обмеженими можливостями, які залишились без піклування (вдома): їм організовано доставку продуктів харчування, ліків та інших необхідних речей", – зазначила Хонда.

Вона також додала, що в усіх підпорядкованих Департаменту закладах та установах проводяться регулярні вологі прибирання із використанням дезінфікуючих засобів, провітрювання приміщень. В інтернатних та геріатричних закладах проводиться обробка приміщень за допомогою кварцових ламп.

Крім того, заходи щодо запобігання поширенню коронавірусу в підпорядкованих закладах передбачають наступне:

на час запровадженого в столиці карантину скасовуються заплановані спортивні та розважальні заходи ;

; усі реабілітаційні центри призупинили свою діяльність на період карантину;

на період карантину; в управліннях праці та соціального захисту населення ініційовано призначення житлових субсидій, допомоги та вирішення інших питань населення Києва без особистого відвідування цих установ;

та вирішення інших питань населення Києва без особистого відвідування цих установ; організовано вхідний санітарний контроль в усіх установах соціальної сфери;

в усіх установах соціальної сфери; із працівниками підвідомчих установ регулярно проводиться інструктаж щодо запобігання поширенню нової коронавірусної інфекції Covid-19 та дотримання правил респіраторної гігієни і протиепідемічних заходів.

Станом на 16 березня у закладах соціальної сфери перебуває 2754 особи.

Обмеження також вводяться для установ, які підпорядковані Службі у справах дітей та сім’ї міста Києва.

Зокрема, обмежено доступ благодійних організацій та сторонніх осіб до установ;

та сторонніх осіб до установ; скасовані особисті прийоми громадян ;

; при відвідуванні центрів соціально-психологічної реабілітації дітей батьками здійснюється контроль дотримання захисного режиму ;

; посилено дезінфекційний режим ;

; скасовано всі масові заходи , наради, семінари тощо;

, наради, семінари тощо; запроваджено щоденний температурний скринінг персоналу (працівники, які мають ознаки гострих респіраторних захворювань, негайно відправляються на самоізоляцію з подальшим наглядом у лікаря);

персоналу (працівники, які мають ознаки гострих респіраторних захворювань, негайно відправляються на самоізоляцію з подальшим наглядом у лікаря); запроваджено режим профілактичного спостереження за особами із числа персоналу, які відвідували країни інфекційного ризику.

Станом на 16 березня в закладах, які підпорядковуються Службі, перебуває 72 дитини.

Служба у справах дітей та сім’ї також повідомила центри допомоги дітям про підвищення заходів безпеки у зв’язку з епідемією коронавірусу.

Як повідомлялося, із 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

За останніми даними, в Україні лабораторно підтверджено 5 випадків Covid-19. Із них чотири — у Чернівецькій та один у Житомирській області.