Карантин у Києві — які обмеження та заходи вводяться
Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда, передає сайт міської влади.
"Згідно даних ВООЗ, найбільш вразливими категоріями населення є люди від 60 років. Саме у цій категорії фіксують найбільший показник смертності. Задля того, щоб убезпечити громадян від розповсюдження вірусу, ми вводимо додаткові заходи санітарної обробки та деякі обмеження в інтернатних закладах та пансіонатах для самотніх людей похилого віку. Відвідування цих закладів не дозволяється на період карантину. Крім того, забезпечено контроль за людьми похилого віку та людьми з обмеженими можливостями, які залишились без піклування (вдома): їм організовано доставку продуктів харчування, ліків та інших необхідних речей", – зазначила Хонда.
Вона також додала, що в усіх підпорядкованих Департаменту закладах та установах проводяться регулярні вологі прибирання із використанням дезінфікуючих засобів, провітрювання приміщень. В інтернатних та геріатричних закладах проводиться обробка приміщень за допомогою кварцових ламп.
Крім того, заходи щодо запобігання поширенню коронавірусу в підпорядкованих закладах передбачають наступне:
- на час запровадженого в столиці карантину скасовуються заплановані спортивні та розважальні заходи;
- усі реабілітаційні центри призупинили свою діяльність на період карантину;
- в управліннях праці та соціального захисту населення ініційовано призначення житлових субсидій, допомоги та вирішення інших питань населення Києва без особистого відвідування цих установ;
- організовано вхідний санітарний контроль в усіх установах соціальної сфери;
- із працівниками підвідомчих установ регулярно проводиться інструктаж щодо запобігання поширенню нової коронавірусної інфекції Covid-19 та дотримання правил респіраторної гігієни і протиепідемічних заходів.
Станом на 16 березня у закладах соціальної сфери перебуває 2754 особи.
Обмеження також вводяться для установ, які підпорядковані Службі у справах дітей та сім’ї міста Києва.
- Зокрема, обмежено доступ благодійних організацій та сторонніх осіб до установ;
- скасовані особисті прийоми громадян;
- при відвідуванні центрів соціально-психологічної реабілітації дітей батьками здійснюється контроль дотримання захисного режиму;
- посилено дезінфекційний режим;
- скасовано всі масові заходи, наради, семінари тощо;
- запроваджено щоденний температурний скринінг персоналу (працівники, які мають ознаки гострих респіраторних захворювань, негайно відправляються на самоізоляцію з подальшим наглядом у лікаря);
- запроваджено режим профілактичного спостереження за особами із числа персоналу, які відвідували країни інфекційного ризику.
Станом на 16 березня в закладах, які підпорядковуються Службі, перебуває 72 дитини.
Служба у справах дітей та сім’ї також повідомила центри допомоги дітям про підвищення заходів безпеки у зв’язку з епідемією коронавірусу.
Як повідомлялося, із 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.
За останніми даними, в Україні лабораторно підтверджено 5 випадків Covid-19. Із них чотири — у Чернівецькій та один у Житомирській області.