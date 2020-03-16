Зеленський закликає "закрити" метро і міжміське сполучення
Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому на сторінці Президент у Facebook.
“Міністерству інфраструктури з 12-ої години дня 18 березня 2020 року заборонити залізничне, авіа- та автобусне міжміське та міжобласне пасажирське перевезення, заборонити роботу метрополітенів”, - зазначив Президент.
Водночас він додав, що міські перевезення можуть здійснюватися у режимі до 10 осіб у маршрутних таксі і таксі та до 20 осіб у тролейбусах, автобусах, вагонах трамваю.
Із 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та інші заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.
За останніми даними, в Україні лабораторно підтверджено 5 випадків Covid-19. Із них чотири — у Чернівецькій та один у Житомирській області.
У світі зафіксовано вже 174 786 випадків коронавірусу, кількість померлих становить 6705 осіб, одужали 77 657 людей.