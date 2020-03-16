Президент просить уряд зачинити ТРЦ й ресторани
Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому на сторінці Президент у Facebook.
“Сьогодні ввечері відбудеться засідання уряду. Я закликаю Кабінет Міністрів України зробити наступне: Перше. З нуль-нуль годин першої хвилини, 17-го березня 2020-го року заборонити приймати відвідувачів закладам культури, торговельно-розважальним центрам, ресторанам, кафе, фітнес-центрам та іншим закладам харчування, розваг і послуг”, - сказав Зеленський.
Водночас він додав, що ресторани та кафе зможуть продовжити роботу з приготування їжі, доставку якої громадяни зможуть замовити додому.
Як повідомлялося, в Україні лабораторно підтверджено 5 випадків Covid-19. З них чотири — у Чернівецькій та один у Житомирській області.
З 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.
За останніми даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Гопкінса, у світі зафіксовано вже 174 786 випадків коронавірусу, кількість померлих становить 6705 осіб, одужали 77 657 людей.
Фото: сайт Президента