Кабмін може ухвалити додаткові рішення для протидії коронавірусу

Кабмін може ухвалити додаткові рішення для протидії коронавірусу

Укрінформ
Кабінет міністрів найближчими днями може ухвалити додаткові рішення для протидії поширенню коронавірусу.

Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан на брифінгу у понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Хочу сказати, що уряд на даному етапі вживає вичерпних заходів для протидії коронавірусу, але в залежності від того, як буде в подальшому розвиватися ситуація, в найближчі дні можуть бути ухвалені інші рішення. І я від імені уряду також закликаю Верховну Раду, народних депутатів у разі необхідності, у разі потреби ухвалити певні інші рішення з боку парламентаріїв та бути готовими також ініціювати і скликати позачергове засідання Верховної Ради України", - сказав Мокан.

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Він додав, що уряд в онлайн-режимі відслідковує ситуацію і готовий оперативно реагувати на зміну ситуації.

"Це стосується як протидії всередині країни тим викликам по поширенню коронавірусу, так і максимальних зусиль до того, щоб забезпечити повернення українців з-за кордону додому", - зазначив Мокан.

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Як повідомляв Укрінформ, 11 березня ВООЗ офіційно оголосила глобальну пандемію Covid-19.

В Україні підтверджено 5 випадків захворювання на Covid-19, один з яких летальний.

З 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших обмежувальних заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

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