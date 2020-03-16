У Києві закривають заклади торгівлі, крім продуктових, аптек та АЗС

У Києві не працюватимуть торговельні центри, закриваються магазини за виключенням продуктових та господарських магазинів та аптек. Працюватимуть АЗС, банки та банкомати.

Про це мер Києва Віталій Кличко, передає пресслужба мера.

"Столиця продовжує убезпечувати і упереджувати ситуацію з можливим розповсюдженням коронавірусу. Міська влада посилює обмежувальні заходи в Києві. Ми повинні виграти час! Ми повинні зменшити шанси вірусу на розповсюдження столицею і Україною! Суворі та своєчасні заходи є вирішальними для стримування стрімкого поширення вірусу Covid-19 на території столиці", - наголосив Кличко.

Він зазначив, що з 17 березня у Києві максимально обмежується: - пересування людей між містом Києвом та іншими населеними пунктами України; проведення культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших заходів за масовою участю громадян; робота закладів громадського харчування.

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Не працюватимуть заклади швидкого харчування, ресторани, кафе, бари. Вони зможуть приймати онлайн замовлення на доставку їжі. Не працюватимуть і торговельні центри. За виключенням продуктових та господарських магазинів та аптек. Працюватимуть АЗС, банки та банкомати. Тимчасово призупиняється і робота спортивних комплексів і залів, закладів побутового обслуговування населення, СПА-салонів, салонів краси, саун, косметологічних кабінетів, кабінетів масажу, перукарень, тату-салонів тощо, а також розважальних закладів, дискотек, нічних клубів, комп’ютерних клубів.

Як повідомлялося, за останніми даними, в Україні лабораторно підтверджено 5 випадків Covid-19. Із них чотири — у Чернівецькій та один у Житомирській області.