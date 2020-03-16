У Києві закривають заклади торгівлі, крім продуктових, аптек та АЗС
Про це мер Києва Віталій Кличко, передає пресслужба мера.
"Столиця продовжує убезпечувати і упереджувати ситуацію з можливим розповсюдженням коронавірусу. Міська влада посилює обмежувальні заходи в Києві. Ми повинні виграти час! Ми повинні зменшити шанси вірусу на розповсюдження столицею і Україною! Суворі та своєчасні заходи є вирішальними для стримування стрімкого поширення вірусу Covid-19 на території столиці", - наголосив Кличко.
Він зазначив, що з 17 березня у Києві максимально обмежується: - пересування людей між містом Києвом та іншими населеними пунктами України; проведення культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших заходів за масовою участю громадян; робота закладів громадського харчування.
Не працюватимуть заклади швидкого харчування, ресторани, кафе, бари. Вони зможуть приймати онлайн замовлення на доставку їжі. Не працюватимуть і торговельні центри. За виключенням продуктових та господарських магазинів та аптек. Працюватимуть АЗС, банки та банкомати. Тимчасово призупиняється і робота спортивних комплексів і залів, закладів побутового обслуговування населення, СПА-салонів, салонів краси, саун, косметологічних кабінетів, кабінетів масажу, перукарень, тату-салонів тощо, а також розважальних закладів, дискотек, нічних клубів, комп’ютерних клубів.
Як повідомлялося, за останніми даними, в Україні лабораторно підтверджено 5 випадків Covid-19. Із них чотири — у Чернівецькій та один у Житомирській області.