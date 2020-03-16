Раду закликають піти на карантин і приймати рішення лише щодо коронавірусу

Громадськість вимагає від Верховної Ради піти на карантин і ухвалювати рішення лише щодо коронавірусу.

Про це у Facebook написав народний депутат України VIII скликання Андрій Тетерук

"16 березня організатори виступлять з вимогою до депутатів ВР ввести у парламенті карантин до моменту завершення загального карантину по країні й збиратися лише на позачергові засідання виключно з метою нормативного забезпечення заходів проти поширення коронавірусу", - написав Тетерук.

Також Тетерук оприлюднив текст відповідної заяви, де зазначено, що українська громадськість звертається до Верховної Ради з вимогою негайно ініціювати внесення змін до календарного плану поточної сесії парламенту й припинити роботу Ради на весь термін карантину, а у випадку потреби – скликати позачергові засідання ВР, але виключно з приводу викликів, пов'язаних з епідемією коронавірусу, введенням воєнного чи надзвичайного стану.

"Карантин для всіх! Існує серйозний ризик, що злочинні рішення парламенту збурять масове суспільне невдоволення, яке може призвести до колапсу в державі. На тлі інших загроз це може зумовити непередбачувані наслідки.​

Українська влада і вся нація повинні зараз відкласти інші питання і об‘єднатися заради одного - недопущення руйнівних наслідків пандемії Covid-19. Здоров’я українців понад усе!" - зазначається у заяві.​

Підписанти додали: якщо на Погоджувальній раді в понеділок й на засіданні у вівторок народні депутати не ухвалять рішення піти на політичний карантин - "19 березня ми усі виходимо під Верховну Раду вимагати у парламентаріїв взяти перерву в роботі на час карантину".

Серед підписантів дисидент Йосиф Зісельс,

Данило Лубківський, заступник міністра закордонних справ (2014), Сергій Квіт, президент Києво-Могилянської академії (2007-2014).

Список відкритий і постійно доповнюватиметься.