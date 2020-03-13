РНБО складе список законопроєктів для протидії коронавірусу — Арахамія

Керівники парламентських фракцій попросили Раду національної безпеки та оборони скласти список всіх законопроєктів, необхідних для протидії поширенню коронавірусу в Україні.

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" у п'ятницю ввечері, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми буквально позавчора або вчора збирали всіх голів фракцій, заслуховували головного санепідемлікаря, главу МНС, голову Прикордонної служби й так далі. Напрацювали низку рішень, відправили їх сьогодні на РНБО, попросили їх упродовж двох-трьох днів обробити та скласти список всіх законопроєктів, які потрібно буде терміново міняти. Наприклад, щоб змінити закон про держзакупівлі й мати можливість негайно закуповувати без тендеру ті речі, які потрібно буде закуповувати в такій надзвичайній ситуації", - розповів Арахамія.

Як повідомляв Укрінформ, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков висловив сподівання, що до середини наступного тижня парламент проведе позачергове засідання для прийняття документів, необхідних для протидії поширенню коронавірусу.