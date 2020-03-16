Карантин в Одесі: працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини

Мер Одеси Геннадій Труханов видав розпорядження, яким установлюються обмеження роботи громадських закладів у звязку із загрозою поширення коронавірусу.

Про це інформує Офіційний сайт міста Одеса.

«З метою попередження розповсюдження захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, спричинену коронавірусом COVID-19 Одеський міський голова підписав розпорядження №218 від 15.03.2020 р. «Про тимчасове зупинення роботи об’єктів загального користування, розташованих у м. Одесі, з метою попередження розповсюдження захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, спричинену коронавірусом COVID-19», - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, згідно з розпорядженням, з 16 березня в Одесі необхідно тимчасово (до особливого розпорядження міського голови) зупинити роботу об’єктів загального користування з присутністю більше десяти осіб - незалежно від форми власності та підпорядкування.

Зокрема йдеться про кінотеатри, театри, музеї, бібліотеки, інші культурні, розважальних, а також спортивні заклади.

Обмеження стосується і всіх магазинів, крім продуктових, та аптек, а також ринків (крім продуктових), закладів громадського харчування та інших закладів і установ "на розсуд та під особисту відповідальність керівника".

"Попередити керівників закладів, установ, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, а також інших суб'єктів підприємницької діяльності про персональну відповідальність за невиконання цього розпорядження згідно з чинним законодавством України", - наголошується в розпорядженні мера Одеси.