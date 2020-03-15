У Львові працюватимуть тільки продуктові магазини, аптеки та АЗС - Садовий

З понеділка у Львові закриваються всі заклади торгівлі, окрім продуктових магазинів, аптек, а також автозаправок.

Про це у Facebook повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

«З понеділка у Львові закриваємо усі заклади торгівлі, крім продуктових, аптек та заправок. Офіційне рішення комісії з надзвичайних ситуацій буде прийнято зранку, але готуватись можна вже», - написав мер Львова.

Він додав, що це рішення стосується також усіх закладів громадського харчування.

Як повідомлялося, 13 березня у Львові відбулося засідання Комісії з надзвичайних ситуацій, під час якого закрили всі кінотеатри, театри, великі спортивні комплекси.

Садовий відзначив, що люди з розумінням поставилися до такого рішення. Він додав, що попросив власників продуктових магазинів та аптек продовжувати роботу у звичному режимі, або навіть працювали цілодобово.