У Львові працюватимуть тільки продуктові магазини, аптеки та АЗС - Садовий
Про це у Facebook повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.
«З понеділка у Львові закриваємо усі заклади торгівлі, крім продуктових, аптек та заправок. Офіційне рішення комісії з надзвичайних ситуацій буде прийнято зранку, але готуватись можна вже», - написав мер Львова.
Він додав, що це рішення стосується також усіх закладів громадського харчування.
Як повідомлялося, 13 березня у Львові відбулося засідання Комісії з надзвичайних ситуацій, під час якого закрили всі кінотеатри, театри, великі спортивні комплекси.
Садовий відзначив, що люди з розумінням поставилися до такого рішення. Він додав, що попросив власників продуктових магазинів та аптек продовжувати роботу у звичному режимі, або навіть працювали цілодобово.