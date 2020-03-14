Садовий про карантин у Львові: Ми діємо на випередження

У Львові 13 березня 2020 року відбулося засідання Комісії з надзвичайних ситуацій, під час якого закрили всі кінотеатри, театри, великі спортивні комплекси, не будуть проводитися конференції та форуми.

Про це в ефірі 24-го каналу розповів мер Львова Андрій Садовий.

Міський голова відзначив, що люди з розумінням поставилися до такого рішення. Він додав, що попросив власників продуктових магазинів та аптек продовжувати роботу у звичному режимі, або навіть працювали цілодобово.

Також Садовий повідомив, що влада виділила додатково з резервного фонду 50 мільйонів гривень, зокрема, на апарати ШВЛ (штучної вентиляції легень). У Львові наразі їх є лише майже 100, але, за його словами, за 2 – 3 тижні може виникнути потреба у більшій кількості. Однак, головним завданням залишається їх придбати.

"Тому що їх немає у вільному продажі. Склади, фактично, порожні. Очікуємо на сприяння від Міністерства охорони здоров'я", – пояснив мер Львова.

Читайте також: У Львові заборонили усі масові заходи

Він зазначив, що влада працює над розширенням кількості ліжок в лікарнях.

"Наразі готові 300 ліжок, які розміщені в інфекційній лікарні. Ми працюємо трошки на випередження, тому що штаб, який працює у Львові вже 2 тижні, аналізує ситуацію, зокрема, і в інших містах світу. Ми дуже часто навіть йдемо на пів кроку вперед, – розповів Садовий.

Міський наголосив, що Львів – одне з найбільших міст на шляху з ЄС. Він також підтримує рішення стосовно закриття в'їзду для іноземців, і вважає це своєчасним.

"І те, що введений карантин, це також своєчасне рішення, тому що краще не захворіти, ніж потім героїчно лікуватися", – відзначив Садовий.

Він додав, в цей час дуже важливо розуміти, що здоровий спосіб життя, нормальний сон, здорова їжа – це ті речі, які підсилюють нашу імунну систему. "Цей світ не просто зміниться – ми його не впізнаємо. Те, що було до цього часу, це буде зовсім інша реальність, яку ми навіть не можемо уявити", – прокоментував мер Львова.