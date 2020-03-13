У МОЗ запевняють, що апаратів штучної вентиляції легень у регіонах вистачає

Лікарні у регіонах забезпечені необхідною кількістю апаратів штучної вентиляції легень.

Про це на брифінгу заявив в.о. керівника Центру громадського здоров'я Ігор Кузін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За тією інформацією, яка була зібрана МОЗ, в інтенсивних блоках інфекційних лікарень є достатня кількість апаратів штучної вентиляції легень. По загальній кількості показник їх забезпеченості близько 0,67 на одне ліжко-місце", сказав Кузін.

Крім того, за його словами, додатково в найбільш критичні області були поставлені з Державного резерву оксигенатори та концентратори кисню, а також апарати штучної вентиляції легень для механічної вентиляції.

"Наразі цієї кількості достатньо для надання певної кількості реанімаційних заходів на рівні областей”, - заявив керівник ЦГЗ.

Він додав, що у разі потреби будуть задіяні апарати штучної вентиляції легень, які є у наявності в звичайних (не інфекційних) палатах реанімації та відділеннях інтенсивної терапії.

“Це передбачено лише в тому випадку, якщо ми будемо стикатися з тим, що в деяких регіонах України є недостача або надвисокий рівень потрапляння пацієнтів в інфекційні лікарні”, - наголосив Кузін.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні підтверджено три випадки зараження коронавірусом. Окрім померлої жінки з Житомирщини, хворобу виявили у двох чоловіків із Чернівців.

В Україні запроваджено карантин та обмежувальні заходи до 3 квітня 2020 року, а також за 48 годин буде закрито на два тижні кордон для іноземців.

За даними онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, у світі коронавірусом заразилося 137 066 людей, загинуло 5 069, одужало 69 643 особи.