В Україні вже дослідили 55 підозр на коронавірус, ще три - в роботі

У Центрі громадського здоров'я всього досліджено 55 зразків від хворих, у яких підозрюють Covid-19, серед них позитивні лише три випадки.

Про це на брифінгу повідомив в.о. голови ЦГЗ Ігор Кузін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Станом на сьогодні в Центрі громадського здоров’я всього було досліджено 55 зразків, з них три перебуває ще в роботі. Отримано 3 позитивні зразки, і по суті вчора було зафіксовано третій випадок інфікування новим коронавірусом. Всього, з початку епідемічного сезону і з початку року було проведено сумарно понад 500 досліджень в цілому. Всі дослідження були виконані, в тому числі по тих дослідженнях, які були проведені, було проведено епідеміологічне розслідування, аби підозри було знято”, - сказав Кузін.

Кузін нагадав, що три випадки захворювання на Covid-19 — це 2 випадки в Чернівецькій області, і 1 випадок в Житомирській області, у 71-річної жінки, яка сьогодні померла.

За його словами, жінка занадто пізно звернулася по медичну допомогу.

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Кузін наголосив, що епідеміологічне розслідування буде завершене найближчим часом, по всіх контактних особах запроваджено повний цикл заходів обмежувального характеру - профілактичних або протиепідемічних заходів.

Кузін нагадав, що у випадку захворювання на ГРВІ, або якщо людина підозрює можливість інфікування коронавірусною інфекцією, необхідно повідомити сімейного лікаря, який прийме рішення про необхідність тестування та госпіталізації, або повідомити екстрену медичну допомогу.

Також він закликав громадян укласти декларацію з терапевтом або сімейним лікарем, якщо це досі не було зроблено.

Також Кузін додав, що в МОЗ працює гаряча лінія, на яку можна звертатися, якщо комусь відмовили в наданні медичної допомоги. За його словами, кожен такий випадок буде розслідуватися окремо.

За останніми даними онлайн-картипоширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, у світі коронавірусом заразилося 137 385 людей, загинуло 5088, одужало 69 779 осіб.