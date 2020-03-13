На Житомирщині перевіряють підозру на коронавірус у двох чоловіків

На Житомирщині перевіряють підозру на коронавірус у чоловіків із міст Бердичів та Андрушівка, які повернулися з Італії та Польщі.

Про це журналістам розповіли під час брифінгу в Житомирській ОДА, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Наразі перевіряється інформація щодо можливого захворювання на коронавірус двох пацієнтів із Бердичева та Андрушівки, де є можлива симптоматика цієї хвороби», - наголосив голова ОДА Віталій Бунечко.

Як додав начальник управління охорони здоров’я ОДА Микола Суслик, щодо жителя Андрушівки, то він упродовж 7 лютого-11 березня перебував у Польщі. За попередньою інформацією, чоловік не контактував із хворими чи потенційно інфікованими громадянами Польщі.

При перетині кордону у нього не виявили підвищеної температури. Утім ввечері 12 березня він відчув себе зле, а сьогодні звернувся в лікарню.

«Він госпіталізований в інфекційне відділення з ознаками двобічної пневмонії. Зараз у нього температура 36,6 градусів. Проводяться діагностичні, лабораторні обстеження, у тому числі в лабораторному центрі з приводу коронавірусу. Загальний стан хворого задовільний. Думаю, сьогодні ми надамо про нього інформацію», - підкреслив Суслик.

Як повідомляв Укрінформ, раніше стало відомо про чоловіка з підозрою на коронавірус, родом із Бердичева, який подорожував Італією. Він самостійно звернувся до медиків.

У Радомишлі на Житомирщині з коронавірусом госпіталізували 70-річну жінку, яка повернулася з Польщі. Відомо, що із симптомами хвороби вона відвідувала церкву. Наразі ізолювали 22 людей, які контактували з нею. Від сьогодні у місті запроваджують надзвичайну ситуацію.

Смерть жінки із Житомирщини стала першою в Україні, яку спричинив коронавірус.

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