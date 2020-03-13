На Львівщині обстежили людей, які контактували із померлою від коронавірусу

У селі Замочок Жовківського району на Львівщині обстежили шістьох осіб, які два тижні тому контактували із мешканкою Радомишля Житомирської області, що померла сьогодні від ускладнень коронавірусної інфекції. Ні в кого з обстежених ознак захворювання не виявлено.

Про це сьогодні під час брифінгу розповів в.о. керівника департаменту охорони здоров’я Андрій Васько, повідомляє пресслужба Львівської ОДА.

«Ми виявили шістьох осіб, які контактували із хворою жінкою. Всіх їх обстежили, ознак захворювання нема, їх стан задовільний. Ці люди уже пройшли двотижневий карантин, адже саме стільки часу пройшло після контакту із пацієнткою. Небезпеки зараження від тих осіб немає», - зазначив Васько.

За його словами, на Львівщині немає зафіксованих випадків Covid-19, а всіх пацієнти з підозрою на коронавірус бригада екстреної медичної допомоги доставляє в інфекційну лікарню.

У зв’язку із припиненням планових госпіталізацій в усіх лікувальних установах області буде значний резерв апаратів реанімаційного обладнання для підтримки пацієнтів з коронавірусом. Такі апарати передислокують до визначених лікарень.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні у Радомишлі на Житомирщині з коронавірусом госпіталізували 71-річну жінку, яка повернулася з Польщі. Сьогодні пацієнтка померла.

Наразі ізолювали 22 людей, які контактували з нею. У місті запроваджують надзвичайну ситуацію, зупинили рух громадського транспорту та роботу ринку.

Нині в Україні є три підтверджені випадки зараження коронавірусом. Окрім померлої жінки з Житомирщини, хворобу виявили у двох чоловіків із Чернівців.

Дані онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Хопкінса свідчать, що за останніми даними онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, у світі коронавірусом заразилося 137 066 людей, загинуло 5 069, одужало 69 643 осіб.