Коронавірус у окупованій Горлівці Донецької області з’явився від жінки, яка поверталася туди з Китаю через Москву.

Про це на брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Дійсно, Служба зовнішньої розвідки й інші наші підрозділи мають інформацію про те, що на території окупованої частини Донецької і Луганської областей вже є зареєстровані випадки поширення коронавірусу. Більше того, ми розуміємо, звідки цей випадок взявся. На превеликий жаль, жінка, яка хвора, вона повернулася через Москву з Китаю. Їхала мікроавтобусом з Москви, і саме у такий спосіб це все там відбувалося (занесення туди коронавірусу — ред.)”, - сказав Данілов.

Окремо він додав, що наразі “для нас сьогодні найбільш складна країна — це Італія, і є бажання, щоб такою країною не стала Польща, де дуже багато наших громадян”.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив про 12 випадків захворювання на коронавірус в окупованій Горлівці на Донеччині.

Як повідомляв Укрінформ, за останніми даними Коронавірус у Горлівку занесла жінка, яка повернулась із Китаю через Москву - Даніловрти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, у світі коронавірусом заразилося 137 066 людей, загинуло 5 069, одужало 69 643 осіб.

В Україні підтверджено три випадки коронавірусу: два у Чернівецькій області і один у Житомирській. Один з них завершився летально - 71-річна жінка з Житомирської області, яка 12 березня була госпіталізована із зафіксованим лабораторно підтвердженим випадком Covid-19, сьогодні померла.