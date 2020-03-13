В Україні - перша смерть від коронавірусу

В Україні зареєстровано перший летальнй випадок від Covid-19.

Про це в телеграм-каналі повідомляє МОЗ.

"71-річна жінка з Житомирської області, яка 12 березня була госпіталізована із зафіксованим лабораторно підтвердженим випадком Covid-19, сьогодні померла. МОЗ України висловлює співчуття рідним", - йдеться у повідомленні.

Під наглядом лікарів перебувають близькі родичі, з якими вона проживала, та особи, з якими вона контактувала.

МОЗ України зазначає, померла жінка була в групі ризику. Згідно зі світовою тенденцією, старше покоління людей найбільш вразливе до інфікування коронавірусом Covid-19 з летальними наслідками.

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За результатами аналізу і моделювання РНБО можливого варіанту поширення коронавірусу Covid-2019 в Україні, у зоні найменшого ризику перебувають особи у віці від 10 до 39 років, для яких показник ймовірності захворювання становить 0,2%.

Для 40-49-річних - відповідно 0,3%; для 50-59-річних - 1,3%; для 60-69-річних - 3,4%, для 70-79-річних - 7,8%. У зоні найбільшого ризику перебувають літні люди у віці 80+, для них цей показник становить 13,5%