У Львові заборонили усі масові заходи

У Львові на позаплановому засіданні міської комісії з питань ТЕБ і НС через загрозу епідемії коронавірусу вирішили заборонити усі масові заходи. Виключення зроблять тільки для офіційних структур - за окремим рішенням штабу і для обмеженої кількості людей.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

«Прийнято рішення заборонити будь-які зібрання на території міста Львова, враховуючи семінари, конференції, театральні вистави, форуми, презентації, відвідування бібліотек, медіатек, спортивних залів тощо. Виключення — тільки для офіційних структур, які здійснюють функціонування міста, області у надзвичайний період і за окремим рішенням штабу — але не більше 50 людей», — зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

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Інформують, що мерія розробить систему онлайн-конференцій і нарад.

Крім того, комісія прийняла рішення виділити додаткові кошти на закупівлю апаратів штучної вентиляції легень та іншого медичного обладнання.

Магазинам з продуктами харчування, а також аптекам рекомендовано переглянути режим роботи та перейти на цілодобовий.

Фото: Львівська міськрада