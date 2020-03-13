У Львові заборонили усі масові заходи
Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.
«Прийнято рішення заборонити будь-які зібрання на території міста Львова, враховуючи семінари, конференції, театральні вистави, форуми, презентації, відвідування бібліотек, медіатек, спортивних залів тощо. Виключення — тільки для офіційних структур, які здійснюють функціонування міста, області у надзвичайний період і за окремим рішенням штабу — але не більше 50 людей», — зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.
Інформують, що мерія розробить систему онлайн-конференцій і нарад.
Крім того, комісія прийняла рішення виділити додаткові кошти на закупівлю апаратів штучної вентиляції легень та іншого медичного обладнання.
Магазинам з продуктами харчування, а також аптекам рекомендовано переглянути режим роботи та перейти на цілодобовий.
Фото: Львівська міськрада