Мінмолодьспорту видало наказ про запобігання поширенню коронавірусу

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт підписав наказ про запобігання поширенню коронавірусу Covid-19.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Відповідно до наказу встановлено, що на період з 12 березня по 3 квітня 2020 року скасовуються фізкультурно-оздоровчі заходи, чемпіонати України, всеукраїнські змагання, турніри, матчеві зустрічі, Кубки України з видів спорту серед різних вікових груп крім дорослих, що передбачені Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2020 рік, з подальшим їх перенесенням на терміни, які будуть додатково встановлені з урахуванням пропозицій відповідних спортивних федерацій.

Згідно з наказом, міжнародні спортивні заходи на території України проводяться з урахуванням рішень міжнародних федерацій з видів спорту.

Чемпіонати України з видів спорту серед дорослих та міжнародні спортивні заходи на території України дозволяється проводити без участі глядачів (уболівальників).

Навчально-тренувальні збори національних збірних команд України з видів спорту, що проводяться в України та за кордоном, проводяться з дотриманням рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я та Міністерства охорони здоров’я щодо профілактики захворюваності коронавірусу Covid-19, розміщеними в офіційних джерелах українського урядового інформресурсу щодо коронавірусу; офіційного сайту Міністерства охорони здоров’я України, офіційного сайту ВООЗ.

“Згідно з наказом рекомендовано відповідним всеукраїнським спортивним федераціям делегувати національні збірні команди на міжнародні спортивні змагання з урахуванням епідеміологічної ситуації в країні проведення”, - йдеться у повідомленні.

Також рекомендовано органам державного управління з питань фізичної культури і спорту обласних та міста Києва державних адміністрацій вжити заходів щодо запобігання захворюваності та поширення коронавірусу Covid-19.

Олімпійському навчально-спортивному центру "Конча-Заспа" — здійснювати профілактичні заходи щодо запобігання захворюваності та поширення коронавірусу Covid-19 на територію центру та не допускати одночасного перебування в одному з приміщень центру більш як 200 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, із 12 березня в Україні запроваджується тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.