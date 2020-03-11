Тритижневий карантин запроваджується у всіх закладах освіти - МОН

З 12 березня 2020 року в Україні запроваджується тритижневий карантин в усіх закладах освіти незалежно від форми власності та сфери управління.

Докладні рекомендації для керівників закладів та управлінців є у листі Міністерства освіти і науки №1/9-154 від 11 березня 2020 року, який оприлюднений на сайті МОН.

Зазначається, що карантин запроваджується в усіх закладах освіти незалежно від форми власності та сфери управління: дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти.

"Карантин триватиме три тижні – з 12 березня до 3 квітня 2020 року. Терміни карантину можуть змінитись в залежності від епідеміологічної ситуації в Україні. Під час карантину учням та студентам забороняється відвідувати заклади освіти", - наголосили у міністерстві.

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МОН також рекомендує закладам освіти:

Відмовитись від проведення та участі у масових заходах в приміщеннях та на території закладів освіти, зокрема пробного зовнішнього незалежного оцінювання, олімпіад, змагань, конкурсів, виставок тощо; Не направляти здобувачів освіти та співробітників закладів до країн з високим ступенем ризику зараження; Інформувати здобувачів освіти та співробітників закладів щодо того, як запобігти поширенню хвороби та дій у випадку захворювання; Розробити заходи щодо проведення занять за допомогою дистанційних технологій та щодо відпрацювання занять відповідно до навчальних планів після нормалізації епідемічної ситуації; Розробити заходи щодо часткового переведення працівників на дистанційну роботу; Забезпечити профілактичні заходи, які попередять масове розповсюдження гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, і гострих респіраторних інфекцій; Виділити у гуртожитках закладів профтеху, фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти місця для ізоляції здобувачів освіти з ознаками гострих респіраторних захворювань; Виконувати рішення тимчасових обласних протиепідемічних комісій; Обмежити проведення запланованих нарад, профілактичних заходів, перевірок, експертиз до нормалізації епідемічної ситуації.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів у середу на своєму засіданні ухвалив рішення про запровадження строком на три тижні карантину в навчальних закладах.