У Києві перенесли пробне ЗНО та запровадили телеуроки

Навчальний процес у Києві проводитиметься дистанційно у зв'язку з запровадженням обмежувальних заходів, також будуть запроваджені телеуроки.

Про це на брифінгу поінформував перший заступник голови Київміськдержадміністрації Микола Поворозник, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Що стосується навчального процесу, він буде проводитися дистанційно. Ми провели вже розмови з деякими засобами масової інформації і будемо проводити телеуроки для школярів", - сказав Поворозник.

Крім того, за його словами, у Києві перенесли пробне незалежне оцінювання, яке учні мали складати наприкінці березня.

"Ми домовилися з регіональним Центром оцінювання якості освіти, що пробні тести, які мають відбутися в кінці березня, ми проведемо після того, як нормалізується ситуація, - в квітні. Решта навчання буде проводитися до кінця березня в дистанційній формі", - сказав Поворозник.

Він також наголосив, що у Києві запроваджені антиепідеміологічні заходи, а не карантин.

"Це не є карантином, це обмежувально-профілактичні заходи задля того, аби запобігти поширенню коронавірусу. Якщо говорити про причини, то у нас було 6 березня засідання комісії, на якому обговорювалося питання введення такого роду заходів, але ми тоді прийняли рішення не вводити обмеження... Після вихідних днів у зв'язку з поширенням вірусу, в першу чергу, в Європі, з якою у нас є потужне авіасполучення, прийнято рішення про обмежувально-профілактичні заходи", - розповів Поворозник.

У цьому зв'язку він наголосив, що країнам, які своєчасно запровадили обмежувальні заходи, поки що вдається стримати поширення коронавірусу.

Посадовець також нагадав, що до Києва вже надійшло 2 500 експрес-тестів, а до кінця тижня їх має бути 5 тисяч. "При необхідності будемо довозити їх додатково. Але я сподіваюся, що їх нам буде більше чим достатньо", - сказав Поворозник.

Крім того, додав він, до кінця тижня через Центр громадського здоров'я Київ планує отримати обладнання для експрес-тестування, які встановлять а аеропортах "Бориспіль" та імені Ігоря Сікорського.

Поворозник нагадав, що у Києві підготував сім лікарняних закладів.

Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня у Києві запроваджують план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

Зокрема, буде тимчасово обмежений освітній процес в закладах загальної та вищої освіти, в дитячих садочках, у мистецьких, спортивних школах. Також обмежується проведення масових заходів у столиці. Будуть закриті розважальні центри та розважальні зони в шопінг-молах.