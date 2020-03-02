Вступна кампанія 2020: назвали непопулярні предмети ЗНО
Про це на брифінгу сказав в.о. директора Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Валерій Бойко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Розподіл уподобань є для нас очікуваним - українська мова та література (164 937 зареєстрованих) є обов’язковими... Очікувано переважає історія України над математикою серед обов’язкових двох предметів на вибір - 117 тисяч проти 86 тисяч з математики. Топовими залишаються такі предмети як географія (60 060), англійська мова (54 530), біологія (50 931). Серед уподобань наших абітурієнтів, на превеликий жаль, з року в рік ми спостерігаємо картину, що “пасуть задніх” фізика (13 242) та хімія (6451)”, - сказав Бойко.
За даними УЦОЯО, станом на 2 березня, на складання ЗНО з німецької мови зареєструвалося 895 осіб, французької мови — 199, іспанської мови — 73.
Всього з очікуваних 347 тис. осіб станом на 2 березня зареєструвалися на ЗНО 167 522 особи.
Реєстрація триватиме до 24 березня.
Також Бойко повідомив, що в період з 3 лютого до 24 березня у громадян є можливість зареєструватися на додаткову сесію ЗНО, якщо вони не мають можливості пройти його в основну сесію.
Окрім цього, з 4 по 18 травня триватиме додатковий період реєстрації на ЗНО для осіб, які за рішенням судів перебувають в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах; брали або беруть участь в антитерористичній операції, або проживають на тимчасово окупованих територіях та не змогли зареєструватися в основний період.
Основна сесія ЗНО розпочинається оцінюванням з математики — 21 травня, українська мова та література - 26 травня, фізика — 28 травня, іспанська, німецька, французька мови — 1 червня, англійська мова — 2 червня, історія України — 4 червня, біологія — 9 червня, географія — 11 червня, хімія — 15 червня.
Оголошення результатів з математики та фізики — до 12 червня, з української мови та літератури, історії України та іноземних мов — до 20 червня, з біології, хімії та географії — до 24 червня.