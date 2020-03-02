Вступна кампанія 2020: назвали непопулярні предмети ЗНО

Найменше абітурієнтів під час реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання обрали фізику та хімію.

Про це на брифінгу сказав в.о. директора Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Валерій Бойко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Розподіл уподобань є для нас очікуваним - українська мова та література (164 937 зареєстрованих) є обов’язковими... Очікувано переважає історія України над математикою серед обов’язкових двох предметів на вибір - 117 тисяч проти 86 тисяч з математики. Топовими залишаються такі предмети як географія (60 060), англійська мова (54 530), біологія (50 931). Серед уподобань наших абітурієнтів, на превеликий жаль, з року в рік ми спостерігаємо картину, що “пасуть задніх” фізика (13 242) та хімія (6451)”, - сказав Бойко.

За даними УЦОЯО, станом на 2 березня, на складання ЗНО з німецької мови зареєструвалося 895 осіб, французької мови — 199, іспанської мови — 73.

Всього з очікуваних 347 тис. осіб станом на 2 березня зареєструвалися на ЗНО 167 522 особи.

Реєстрація триватиме до 24 березня.

Також Бойко повідомив, що в період з 3 лютого до 24 березня у громадян є можливість зареєструватися на додаткову сесію ЗНО, якщо вони не мають можливості пройти його в основну сесію.

Окрім цього, з 4 по 18 травня триватиме додатковий період реєстрації на ЗНО для осіб, які за рішенням судів перебувають в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах; брали або беруть участь в антитерористичній операції, або проживають на тимчасово окупованих територіях та не змогли зареєструватися в основний період.

Основна сесія ЗНО розпочинається оцінюванням з математики — 21 травня, українська мова та література - 26 травня, фізика — 28 травня, іспанська, німецька, французька мови — 1 червня, англійська мова — 2 червня, історія України — 4 червня, біологія — 9 червня, географія — 11 червня, хімія — 15 червня.

Оголошення результатів з математики та фізики — до 12 червня, з української мови та літератури, історії України та іноземних мов — до 20 червня, з біології, хімії та географії — до 24 червня.