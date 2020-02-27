Три найпопулярніші предмети на пробне ЗНО-2020

На пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) зареєструвалися 218 662 особи.

Загальна кількість тестувань, які проходитимуть зареєстровані учасники пробного ЗНО, – 362 160, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

"2020 року для участі в пробному ЗНО зареєструвалися 218 662 особи. Більшість осіб (143 498) виявили бажання проходити пробне тестування з двох навчальних предметів...Загальна кількість тестувань, які проходитимуть зареєстровані учасники пробного ЗНО, – 362 160", - йдеться у повідомленні.

Традиційно найбільше тестувань замовлено з української мови і літератури – 189 928, математики – 62 388, історії України – 37 860 та англійської мови – 45 844.

Пробне ЗНО з української мови й літератури відбудеться 21 березня, з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, а також з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької) – 28 березня.

Запрошення-перепустки, у яких зазначено адреси пунктів пробного тестування, з 2 березня буде розміщено в особистих кабінетах учасників пробного ЗНО на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

Минулого року взяти участь у пробному ЗНО вирішили 191 314 осіб.