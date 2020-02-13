Вступна кампанія-2020: у Міносвіти розповіли про "еволюційні" зміни

У вступній кампанії 2020 року передбачено кілька новацій, і як заявляють у Міносвіти, вони будуть еволюційними.

Зокрема, іноземна мова при вступі на магістратуру з більшості спеціальностей, пілотний проєкт із запровадження мотиваційних листів від абітурієнтів, при вступі на мистецькі спеціальності в конкурсному балі може збільшитися вага творчого конкурсу, розповів Укрінформу генеральний директор Директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН Олег Шаров.

"Змін не так багато, і вони будуть еволюційними, характеризуватимуть розвиток ситуації. Наприклад, для вступу на магістратуру збільшиться кількість спеціальностей, де буде обов’язковим складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови. В 2020 році цей іспит не торкнеться спеціальностей галузей знань 01 "освіта та педагогіка", 20 "аграрні науки", 25 "військові науки і державна безпека" і окрема спеціальність 025 "музичне мистецтво". Всі інші складатимуть єдиний вступний іспит з іноземної мови. Хочу зазначити, що коли людина йде в магістратуру вдруге чи втретє, то вона не складає єдиний вступний іспит з іноземної мови, а складає іспит закладу вищої освіти, крім двох спеціальностей - право і міжнародне право, де в будь-якому випадку складається іспит з іноземної мови. Відповідно до закону в 2021 році це буде вже стосуватися всіх спеціальностей", - сказав Шаров.

Друга зміна, за словами Шарова, - подача абітурієнтом до обраного закладу вищої освіти мотиваційного листа. Ця новація передбачена в законі, наразі до Умов прийому до закладів вищої освіти на 2020 рік вносяться відповідні зміни.

"У цій вступній кампанії пройде певне пілотування запровадження мотиваційного листа при вступі на бакалаврат. Це сучасний, цивілізований, апробований на заході інструментарій відбору саме тих студентів, які прагнуть навчатися в даному закладі вищої освіти, поділяють його цінності і готові їх прийняти. Мотиваційний лист має подаватися набагато раніше, ніж вступна кампанія. Тому що до 20 травня, до початку ЗНО має бути завершена кампанія за мотиваційними листами,тобто до 20 травня заклади вищої освіти повинні вже оприлюднити на своїх сайтах остаточні оцінки — кому скільки вони дають балів за мотиваційний лист. І далі це вже не підлягає змінам. Це одна з жорстких норм закону, зараз вона прописується в Умовах прийому", - сказав Шаров.

Він наголосив, що в цьому році кампанія з мотиваційних листів буде тільки апробовуватися, оскільки зміни до закону про вищу освіту, які передбачають введення мотиваційних листів, були схвалені в грудні 2019 року. За його словами, більшість ЗВО скоріше за все відкладуть кампанію зі збору мотиваційних листів абітурієнтів до 2021 року.

"Для закладів освіти є проблемою, що умови прийому набудуть чинності на початку квітня, тобто треба провести кампанію за півтора місяця, тому в цьому році це пілот з мотиваційними листами", - сказав Шаров.

Наразі зміни до Умов прийому до ЗВО в 2021 році знаходяться на громадському обговоренні.

Також серед новацій цьогорічної вступної кампанії Шаров назвав збільшення в конкурсному балі абітурієнта питомої ваги творчого конкурсу при вступі до мистецьких закладів.

"Для мистецьких закладів заявляється можливість збільшити питому вагу творчого конкурсу - з 50% до 60%. Але хочу зазначити не за рахунок зменшення ваги коефіцієнтів сертифікатів ЗНО, які мають високу довір, а можливо тільки за рахунок зменшення ваги атестата, але така можливість для мистецьких закладів також передбачена", - сказав Шаров.