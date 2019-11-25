Оприлюднили графік пробного ЗНО-2020

Реєстрація на пробне зовнішнє незалежне тестування триватиме з 3 по 24 січня, пробне тестування відбудеться 21 та 28 березня.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

"Реєстрація для участі у пробному ЗНО триватиме з 3 до 24 січня 2020 року. Зареєструватися можна буде на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти", - йдеться у повідомленні.

Пробне ЗНО з української мови і літератури відбудеться 21 березня, з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької) — 28 березня.

У день проведення пробного тестування кожний зареєстрований учасник може пройти тест з одного навчального предмета.

В УЦОЯО нагадали, що пробне зовнішнє незалежне оцінювання є платною послугою для учасників та неприбутковою для організаторів і проводиться за кошти фізичних і юридичних осіб.

Вартість одного тестування для одного учасника буде оголошено до 11 грудня сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.