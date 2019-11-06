ЗНО-2020: стало відомо, якими будуть тести

На сайті Українського центру оцінювання якості освіти, у розділі «ЗНО-2020» розміщено актуальні характеристики сертифікаційних робіт, критерії оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю та програми зовнішнього незалежного оцінювання.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

"У характеристиці сертифікаційної роботи з певного навчального предмета зазначено структуру тесту, кількість та типи завдань, наведено схему нарахування тестових балів і кількість балів, які можна отримати, правильно виконавши всі завдання тесту. Також вказано час, відведений на виконання тесту", - йдеться у повідомленні.

В УЦОЯО зазначають, що ознайомлення з інформацією, зазначеною в характеристиці сертифікаційної роботи, допоможе випускникам шкіл раціонально розподілити час для написання тесту та виробити власну стратегію ефективної роботи під час проходження зовнішнього незалежного оцінювання.

Критерії оцінювання завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю містять розширену інформацію про нарахування балів за виконання завдань за певним критерієм. Наприклад, після ознайомлення з критеріями оцінювання власного висловлення з української мови учасник тестування буде знати, з яких частин має складатися власне висловлення та наявність яких помилок призведе до зменшення кількості тестових балів під час оцінювання цього завдання.

Також в УЦОЯО повідомили , що фахівці Центру пояснюватимуть особливості виконання компетентнісних завдань у щотижневій рубриці «Готуючись до ЗНО» на сторінці Українського центру оцінювання якості освіти у Facebook.