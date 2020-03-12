УАФ вирішила проводити всі футбольні матчі до 3 квітня без глядачів

Футбольні матчі української Прем'єр-ліги, Кубка України та інших національних змагань проходитимуть без глядачів до 3 квітня 2020 року.

Про це 12 березня інформує пресслужба Української асоціації футболу.

"На виконання постанови Кабінету міністрів України № 211 від 11.03.2020 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу Covid-19", Виконавчий комітет Української асоціації футболу вирішив: у період із 12 березня до 3 квітня 2020 року проводити матчі УПЛ, Кубку України, U-21 та U-19 УПЛ, ПФЛ, вищої ліги чемпіонату України серед жіночих команд та Екстра-ліги, Кубку України з футзалу без глядачів та за умови, що загальна чисельність усіх учасників матчу та осіб, задіяних у його організації та проведенні (в тому числі офіційних осіб матчу, офіційних представників команд, учасників матчу), не перевищуватиме 200 осіб із урахуванням додаткових обмежень, що можуть бути встановлені органами місцевого самоврядування у відповідних адміністративно-територіальних одиницях", - йдеться у повідомленні.

Крім того, виконавчий комітет Української асоціації футболу вирішив зобов’язати відповідних організаторів змагань призупинити проведення усіх змагань ДЮФЛ, футзальних дитячо-юнацьких змагань та змагань серед дівочих команд у всіх вікових категоріях у період із 12 березня до 3 квітня 2020 року.

Виконавчий комітет УАФ також доручає регіональним асоціаціям футболу прийняти рішення про призупинення або проведення без глядачів змагань обласного, районного та міського рівня у період із 12 березня до 3 квітня 2020 року з урахуванням рішень органів місцевого самоврядування у відповідних адміністративно-територіальних одиницях.

Як повідомляв Укрінформ, із 12 березня в Україні запроваджується тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.