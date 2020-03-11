Матчі 23-24 турів української Прем’єр-ліги пройдуть без глядачів

Матчі 23-24 турів футбольного чемпіонату України серед команд Прем’єр-ліги пройдуть без глядачів.

Про це повідомляє Sport Arena.

Офіційного оголошення від УПЛ ще не було, але деякі клуби вже повідомили про проведення матчів без глядачів і про повернення квитків уболівальникам.

Так, пресслужба чернігівської “Десни” повідомила, що кубковий матч проти “Ворскли” відбудеться завтра, 12 березня, за планом, але вболівальники не зможуть потрапити на стадіон.

“Квитки, які вже було придбано на гру, можна повернути в каси стадіону”, - йдеться у повідомленні.

Матчі 23 туру УПЛ мають відбутися 14 - 15 березня. Поєдинки 24 туру заплановані на 21-22 березня, серед яких і матч між “Шахтарем” і “Динамо”.

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Як повідомлялося, в Україні введений карантин із 12 березня по 3 квітня. Кабмін запропонував ввести обмеження на проведення масових заходів, в яких запланована участь 200 і більше осіб. Заходи можуть проходити з дозволу міжнародних організацій і без глядачів.

У зв’язку з цим, виконавчий комітет Української асоціації футболу найближчим часом розгляне питання проведення матчів чемпіонатів України без глядачів. Під заборону можуть потрапити поєдинки Favbet Ліги, Першої ліги та Другої ліги, а також матчі чемпіонатів юнацьких команд. Також без глядачів 19 березня в Харкові може пройти матч у відповідь Ліги Європи "Шахтар" - "Вольфсбург".