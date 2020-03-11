УАФ розгляне питання проведення футбольних матчів без глядачів

В Україні у зв’язку із введенням карантину з 12 березня по 3 квітня футбольні матчі можуть проходити без глядачів.

Як стало відомо Sport Arena, виконавчий комітет Української асоціації футболу найближчим часом розгляне питання проведення матчів чемпіонатів України без глядачів.

Під заборону можуть потрапити поєдинки Favbet Ліги, Першої ліги та Другої ліги, а також матчі чемпіонатів юнацьких команд. Також 19 березня у Харкові без глядачів може пройти матч у відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи “Шахтар” - “Вольфсбург”.

Підставою для проведення голосування з цього питання стало рішення Кабінету міністрів України, згідно з яким буде введено карантин на території країни з 12 березня по 3 квітня. Кабмін запропонував ввести обмеження на проведення масових заходів, в яких запланована участь 200 і більше осіб. Заходи можуть проходити з дозволу міжнародних організацій і без глядачів.

Як повідомлялося, перший поєдинок між "Вольфсбургом" і "Шахтарем" пройде в Німеччині 12 березня без глядачів і розпочнеться о 22.00. На матчі працюватиме словенська бригада суддів. На думку букмекерів, фаворитом є німецький клуб.

Поєдинок у відповідь відбудеться в Україні 19 березня. В якості запобіжного захисту від коронавірусу німецький клуб відмовився від організації поїздки вболівальників до Харкова. Підтримка окремими особами або групами не забороняється.

Фото: ФК "Шахтар"