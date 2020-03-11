“Шахтар” у складі 24 футболістів вирушив на матч проти “Вольфсбурга”

Команда донецького футбольного клубу “Шахтар” вирушила до Німеччини на матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти “Вольфсбурга”, який відбудеться 12 березня.

До Німеччини сьогодні, 11 березня, вирушили 24 підопічних Луїша Каштру, повідомляє пресслужба ФК “Шахтар” у Twitter.

На матч проти “Вольфсбурга” вирушили:

воротарі - Шевченко, П’ятов, Трубін;

захисники - Кривцов, Хочолава, Матвієнко, Ісмаїлі, Бондар, Додо;

півзахисники - Тайсон, Маркос, Дентіньйо, Марлос, Тете, Коноплянка, Коваленко, Патрік, Майкон, Сіпріано, Болбат, Бондаренко, Фернандо;

нападники - Мораес, Сікан.

“Шахтар” вирушив на матч проти “Вольфсбурга” / Фото: ФК "Шахтар"

Перший поєдинок між "Вольфсбургом" і "Шахтарем" пройде в Німеччині 12 березня без глядачів і розпочнеться о 22.00. На матчі працюватиме словенська бригада суддів. На думку букмекерів, фаворитом є німецький клуб.

Поєдинок у відповідь відбудеться в Україні 19 березня. В якості запобіжного захисту від коронавірусу німецький клуб відмовився від організації поїздки вболівальників до Харкова. Підтримка окремими особами або групами не забороняється.