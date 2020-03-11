“Шахтар” у складі 24 футболістів вирушив на матч проти “Вольфсбурга”
До Німеччини сьогодні, 11 березня, вирушили 24 підопічних Луїша Каштру, повідомляє пресслужба ФК “Шахтар” у Twitter.
На матч проти “Вольфсбурга” вирушили:
воротарі - Шевченко, П’ятов, Трубін;
захисники - Кривцов, Хочолава, Матвієнко, Ісмаїлі, Бондар, Додо;
півзахисники - Тайсон, Маркос, Дентіньйо, Марлос, Тете, Коноплянка, Коваленко, Патрік, Майкон, Сіпріано, Болбат, Бондаренко, Фернандо;
нападники - Мораес, Сікан.
Перший поєдинок між "Вольфсбургом" і "Шахтарем" пройде в Німеччині 12 березня без глядачів і розпочнеться о 22.00. На матчі працюватиме словенська бригада суддів. На думку букмекерів, фаворитом є німецький клуб.
Поєдинок у відповідь відбудеться в Україні 19 березня. В якості запобіжного захисту від коронавірусу німецький клуб відмовився від організації поїздки вболівальників до Харкова. Підтримка окремими особами або групами не забороняється.