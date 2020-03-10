Матч "Вольфсбург" - "Шахтар" пройде у Німеччині без глядачів

Футболістам донецького клубу “Шахтар” прийдеться грати матч 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА проти "Вольфсбурга" у Німеччині без глядачів.

Причина — коронавірус. Про це повідомив керуючий директор “Вольфсбурга” Тім Шумахер.

“Ми шкодуємо про це рішення, але хочемо діяти з максимально можливою ретельністю і в інтересах всіх учасників”, - передає слова Шумахера Tribuna.com.

Керівник відділу спорту і здоров'я Моніка Мюллер у свою чергу зазначила, що таке рішення було прийнято з метою запобігання можливих наслідків для відвідувачів стадіону. Уболівальникам, які вже купили квитки на зустріч, повернуть гроші.

Нагадаємо, матч "Вольфсбург" - "Шахтар" пройде в Німеччині 12 березня і розпочнеться о 22.00. На першому футбольному поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА працюватиме словенська бригада суддів. На думку букмекерів, фаворитом матчу є німецький клуб.

Поєдинок у відповідь відбудеться в Україні 19 березня. В якості запобіжного захисту від коронавирусу німецький клуб відмовився від організації поїздки вболівальників до Харкова. Підтримка окремими особами або групами не забороняється.

Фото: shakhtar.com