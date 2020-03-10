Букмекери дали прогноз на матч Ліги Європи "Вольфсбург" - "Шахтар"

12 березня футболісти донецького "Шахтаря" проведуть у гостях перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги Європи проти німецького "Вольфсбурга".

На думку букмекерів, фаворитом матчу є німецький клуб, повідомляє Укрінформ.

Лідер букмекерської справи - контора William Hill на перемогу підопічних Олівера Гласнера приймає ставки з коефіцієнтом 2,10, на нічию - 3.40, на успіх української команди - 3.40.

"Шахтар" і "Вольфсбург" раніше в офіційних поєдинках не зустрічалися. Минулого сезону цей німецький клуб відчув на собі силу іншої команди української Прем'єр-ліги - "Алеександріі". На груповому етапі Ліги Європи-2019/2020 "вовки" виграли обидва матчі (3:1, 1:0), але перемоги далися їм нелегко.

У першості німецької Бундесліги команда з 36-ма очками посідає сьому сходинку в турнірній таблиці.

У "Шахтаря" в чемпіонаті України нинішнього сезону все йде як по маслу. Перемігши у 22-у турі з хокейним рахунком ковалівський "Колос" (4:3), підопічні Луїша Каштру впевнено очолюють турнірну таблицю, випереджаючи найближчих переслідувачів з київського "Динамо" на цілих 14 очок.

На матчі "Вольфсбург" - "Шахтар" у Німеччині працюватиме словенська бригада суддів. Головний арбітр зустрічі - Дамір Скоміна, лайнсмени - Юре Прапротник та Роберт Вукан, четвертий рефері - Нейц Кайтазович.

Зустріч відбудеться у четвер на "Вольфсбург Арені", яка вміщує 26 тисяч глядачів. Поєдинок розпочнеться о 22.00, у прямій трансляції його покаже телеканал "Футбол 1".