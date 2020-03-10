Нападник “Дніпра-1” Супряга визнаний найкращим гравцем лютого в УПЛ

Нападник футбольного клубу “Дніпро-1” Владислав Супряга визнаний найкращим гравцем лютого в УПЛ.

За результатами голосування у проекті, організованому українською Прем'єр-лігою, найкращий гравець 20 туру УПЛ Владислав Супряга набрав 29% голосів. Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Всього у голосуванні взяло участь близько 1400 респондентів.

Результати голосування:

Владислав Супряга - 29% голосів,

Заурі Махарадзе - 20%,

Руслан Степанюк - 19%,

Євгеній Смирний - 11%,

Беньямін Вербич - 8%,

Андрій Тотовіцькій - 8%,

Марлос - 4%,

Сергій Борзенко - 1%.

За умовами конкурсу, організованому УПЛ, серед номінантів були представлені найкращі гравці лютневих турів, а також футболісти, які, на думку експертної ради, відзначалися стабільністю і заслужили право взяти участь у голосуванні: Беньямін Вербич (“Динамо”), Марлос (“Шахтар”), Андрій Тотовицький (“Десна”), Руслан Степанюк (“Ворскла”), Заурі Махарадзе (“Зоря”), Сергій Борзенко (“Львів”).

Читайте також: Шевченко оприлюднив склад збірної на матчі проти Франції і Польщі

Найкращим наставником лютого визнаний головний тренер полтавського футбольного клубу “Ворскла” Юрій Максимов.

Результати голосування за найкращого наставника:

Юрій Максимов - 39% голосів,

Віктор Скрипник - 37%,

Руслан Костишин - 13%,

Дмитро Михайленко - 11%.

Фото: ФК "Дніпро-1"