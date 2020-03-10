Нападник “Дніпра-1” Супряга визнаний найкращим гравцем лютого в УПЛ
За результатами голосування у проекті, організованому українською Прем'єр-лігою, найкращий гравець 20 туру УПЛ Владислав Супряга набрав 29% голосів. Про це повідомляє пресслужба УПЛ.
Всього у голосуванні взяло участь близько 1400 респондентів.
Результати голосування:
Владислав Супряга - 29% голосів,
Заурі Махарадзе - 20%,
Руслан Степанюк - 19%,
Євгеній Смирний - 11%,
Беньямін Вербич - 8%,
Андрій Тотовіцькій - 8%,
Марлос - 4%,
Сергій Борзенко - 1%.
За умовами конкурсу, організованому УПЛ, серед номінантів були представлені найкращі гравці лютневих турів, а також футболісти, які, на думку експертної ради, відзначалися стабільністю і заслужили право взяти участь у голосуванні: Беньямін Вербич (“Динамо”), Марлос (“Шахтар”), Андрій Тотовицький (“Десна”), Руслан Степанюк (“Ворскла”), Заурі Махарадзе (“Зоря”), Сергій Борзенко (“Львів”).
Найкращим наставником лютого визнаний головний тренер полтавського футбольного клубу “Ворскла” Юрій Максимов.
Результати голосування за найкращого наставника:
Юрій Максимов - 39% голосів,
Віктор Скрипник - 37%,
Руслан Костишин - 13%,
Дмитро Михайленко - 11%.
Фото: ФК "Дніпро-1"