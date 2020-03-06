Шевченко оприлюднив склад збірної на матчі проти Франції і Польщі

До списку потрапили Ярмоленко і Яремчук, які відновлюються після травм.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко визначився зі складом гравців на найближчі товариські матчі, повідомляє сайт УАФ.

Шевченко запросив до національної збірної півзахисника «Ференцвароша» Ігоря Харатіна. Раніше Харатін говорив про те, що до нього виходили з питанням про зміну громадянства і виступи за збірну Угорщини.

Серед викликаних до національної збірної - вінгер «Вест Гема» Андрій Ярмоленко, який відновлюється після травми стегна. Андрій повернувся до тренувань, але поки не готовий грати в офіційних матчах.

Також викликаний форвард Роман Яремчук. Роман в січні переніс операцію на ахіллі, але вже приступив до відновлення. Яремчук потрапив до резервного списку гравців.

Воротарі: Андрій П'ятов («Шахтар»), Андрій Лунін («Реал Ов'єдо»), Юрій Паньків («Олександрія»).

Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Сергій Болбат (всі – «Шахтар»), Ігор Пластун («Гент»), Артем Шабанов, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв (всі – «Динамо»), Едуард Соболь («Брюгге»).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Євген Коноплянка, Марлос, Віктор Коваленко (всі – «Шахтар»), Ігор Харатін («Ференцварош»), Віктор Циганков, Володимир Шепелєв (обидва – «Динамо»), Андрій Ярмоленко («Вест Гем»), Олександр Зінченко («Манчестер Сіті»), Євген Макаренко («Кортрейк»), Руслан Малиновський («Аталанта»).

Нападники: Жуніор Мораес («Шахтар»), Артем Кравець («Кайсеріспор»).

Резервний список: Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський (обидва – «Динамо»), Євген Шахов («Лечче»), Роман Яремчук, Роман Безус (обидва – «Гент»), Владислав Супряга (СК «Дніпро-1»), Олександр Зубков («Ференцварош»).

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Товариський матч Франція - Україна відбудеться на стадіоні «Стад де Франс» 27 березня в 22:00 за київським часом. Поєдинок Польща - Україна пройде в Хожуві 31 березня в 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, збірна України на чемпіонаті Європи зіграє в групі С з Австрією та Нідерландами. Ще один суперник визначиться після відбіркового плей-офф.