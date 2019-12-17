Україна і Франція зіграють на «Стад де Франс»

Контрольний матч запланований на 27 березня.

Товариський матч між збірними Франції та України зіграють в Парижі на стадіоні «Стад де Франс». Місце проведення спарингу підтвердила Федерація футболу Франції, повідомляє президент УАФ Андрій Павелко в Facebook.

Зустріч Франція - Україна відбудеться 27 березня. Також в березні «синьо-жовті» проведуть спаринг проти збірної Польщі. Поєдинок відбудеться на стадіоні «Шльонський» в Хожуві 31 березня.

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Україна планує вдома провести один зі спарингів безпосередньо перед стартом Євро-2020. Суперниками команди Андрія Шевченка в червні можуть стати Угорщина або Уельс.

Раніше повідомлялося, що в травні «синьо-жовті» можуть зіграти товариський матч проти збірної Кіпру. Зустріч імовірно пройде в Харкові.

У груповому раунді чемпіонату Європи-2020 збірна України зіграє з командами Австрії та Нідерландів. Ще один учасник групи визначиться в наступному році за підсумками відбіркових стикових матчів.