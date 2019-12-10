Франція підтвердила контрольний матч проти України

Збірні зіграють 27 березня 2020 року.

Федерація футболу Франції підтвердила проведення контрольного матчу проти збірної України перед Євро-2020.

Зустріч запланована на 27 березня 2020 року. Очікується, що матч зіграють у Франції, місто і стадіон ще не визначені.

Раніше стали відомі дата і місце проведення матчу між Україною і Польщею. Спаринг відбудеться на стадіоні «Шльонський» в Хожуві 31 березня.

Крім матчів з Польщею і Францією, команда Шевченка планує зіграти товариську гру з Уельсом або Угорщиною.

Нагадаємо, в групі Євро-2020 українці зіграють з Австрією та Нідерландами. Ще один учасник групи визначиться в наступному році за підсумками відбіркового плей-офф.