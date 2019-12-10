Франція підтвердила контрольний матч проти України

Франція підтвердила контрольний матч проти України

Укрінформ
Збірні зіграють 27 березня 2020 року.

Федерація футболу Франції підтвердила проведення контрольного матчу проти збірної України перед Євро-2020.

Зустріч запланована на 27 березня 2020 року. Очікується, що матч зіграють у Франції, місто і стадіон ще не визначені.

Раніше стали відомі дата і місце проведення матчу між Україною і Польщею. Спаринг відбудеться на стадіоні «Шльонський» в Хожуві 31 березня.

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Крім матчів з Польщею і Францією, команда Шевченка планує зіграти товариську гру з Уельсом або Угорщиною.

Нагадаємо, в групі Євро-2020 українці зіграють з Австрією та Нідерландами. Ще один учасник групи визначиться в наступному році за підсумками відбіркового плей-офф.

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