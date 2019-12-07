Матч Франція – Україна підтвердять наступного тижня

Контрольний матч зіграють 27 березня в Парижі на «Стад де Франс».

Президент УАФ Андрій Павелко написав у своєму Facebook, що остаточне підтвердження контрольного матчу між Україною та Францією навесні 2020 року очікується наступного тижня.

«Є попередня домовленість з Французькою футбольною федерацією щодо проведення 27 березня зустрічі між Францією і Україною в Парижі, на стадіоні «Стад де Франс». Остаточно питання вирішиться з підписанням угоди наступного тижня. Це буде перший в історії українського футболу товариський матч збірної України зі збірною діючих чемпіонів світу», - написав Павелко.

Раніше повідомлялося, що збірна України в березні наступного року проведе контрольні матчі з Францією і Польщею. Однак пізніше з'явилася інформація, що президент Федерації футболу Франції Ноель Ле Гре ще не розглядав варіант з організацією цього поєдинку.

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Вчора стали відомі дата і місце проведення матчу між Україною і Польщею. Спаринг відбудеться на стадіоні «Шльонський» в Хожуві 31 березня.

Крім матчів з Польщею і Францією, команда Шевченка планує зіграти товариську гру з Уельсом або Угорщиною.

Нагадаємо, в групі Євро-2020 українці зіграють з Австрією та Нідерландами. Ще один учасник групи визначиться в наступному році за підсумками відбіркового плей-офф.