Футбольна збірна України зіграє товариський матч із Польщею
Таке рішення напередодні ухвалила Польська асоціація футболу (PZPN).
За інформацією PZPN, 27 березня польська збірна зіграє у Вроцлаві з Фінляндією, 31 березня – з Україною у Хожуві. Згодом, 2 червня, Польща зіграє на Національному стадіоні у Варшаві з Росією, а 9 червня у Познані – з Ісландією.
Cілезький стадіон у Хожуві може вмістити 55 тис. глядачів.
Раніше інформувалося, що збірна Україна може зіграти з Польщею на території РП, але 30 березня. Крім того, наші футболісти зіграють 27 березня у Франції зі збірною цієї країни. Натомість безпосередньо перед початком Євро-2020 Україна проведе товариські матчі з Ірландією, Уельсом та Угорщиною.
Як відомо, у фінальній частині Євро-2020 Україна зіграє з Нідерландами та Австрією в групі С. Ще один суперник визначиться в наступному році. Ним може стати збірна Румунії, якщо виявиться найсильнішою в групі А. В іншому випадку Україна зіграє з переможцем групи D, де зустрінуться між собою в півфіналах Грузія і Білорусь, а також Північна Македонія і Косово.
Фото: http://football.ua, Станислав Ведмидь