Футбольна збірна України зіграє товариський матч із Польщею

Національна збірна України з футболу зіграє товариський матч зі збірною Польщі 31 березня на Сілезькому стадіоні міста Хожув (південь Польщі).

Таке рішення напередодні ухвалила Польська асоціація футболу (PZPN).

За інформацією PZPN, 27 березня польська збірна зіграє у Вроцлаві з Фінляндією, 31 березня – з Україною у Хожуві. Згодом, 2 червня, Польща зіграє на Національному стадіоні у Варшаві з Росією, а 9 червня у Познані – з Ісландією.

Cілезький стадіон у Хожуві може вмістити 55 тис. глядачів.

Раніше інформувалося, що збірна Україна може зіграти з Польщею на території РП, але 30 березня. Крім того, наші футболісти зіграють 27 березня у Франції зі збірною цієї країни. Натомість безпосередньо перед початком Євро-2020 Україна проведе товариські матчі з Ірландією, Уельсом та Угорщиною.

Як відомо, у фінальній частині Євро-2020 Україна зіграє з Нідерландами та Австрією в групі С. Ще один суперник визначиться в наступному році. Ним може стати збірна Румунії, якщо виявиться найсильнішою в групі А. В іншому випадку Україна зіграє з переможцем групи D, де зустрінуться між собою в півфіналах Грузія і Білорусь, а також Північна Македонія і Косово.

Фото: http://football.ua, Станислав Ведмидь