Україна відмовилася від спарингу з Ірландією перед Євро-2020

Україна та Ірландія вели переговори про спаринг перед футбольним Євро-2020, який мав відбутися 2 червня.

Як стало відомо Sport Arena, тренерський штаб національної збірної України з футболу відмовився від варіанту проведення товариського матчу зі збірною Ірландії в Дубліні.

Андрій Шевченко і його штаб запросили один із двох інших варіантів: збірну Вельсу або Угорщини.

Ще один контрольний матч планується на 7 червня. Ім'я другого суперника українських футболістів також поки залишається невизначеним.

Нагадаємо, навесні підопічні Андрія Шевченка проведуть два товариські матчі на виїзді: з Францією (27 березня) і з Польщею (30 або 31 березня).

Матчі Євро-2020 пройдуть із 12 червня по 12 липня. Збірна України потрапила до групи С фінальної частини XVI чемпіонату Європи з футболу. Суперниками України стали Голландія, Австрія і переможець Шляху D плей-офф Ліги націй УЄФА (Грузія, Білорусь, Македонія, Косово). Перший матч Україна зіграє 14 червня в Амстердамі з Голландією.