Сьогодні стартує продаж квитків на футбольне Євро-2020

4 грудня стартує другий етап продажу квитків на футбольний чемпіонат Європи 2020 року. Він триватиме до 18 грудня.

Як і на першому етапі, уболівальники подають заявки, а результати жеребкування стануть відомі в січні. Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

Уболівальники 20-ти країн, які вже пройшли кваліфікацію на Євро-2020, зможуть подавати заявки на купівлю квитків на матчі своїх збірних, починаючи з 15.00 4 грудня винятково на сайті EURO2020.com.

Шанувальники футболу мають час до 18 грудня, аби вибрати свої квоти на турнір, який святкує 60 років від початку свого проведення й фінал якого відбудеться на одній із найвідоміших футбольних арен планети — стадіоні “Вемблі” в Лондоні.

УЄФА доклав зусиль, аби квитки не були дорогими. Більше половини з них знаходяться у найдешевшій ціновій категорії: починаються від 30 євро в Баку, Бухаресті та Будапешті й 50 євро в інших містах-господарях.

Зазначимо, що згідно з рекомендаціями УЄФА, першочергове право придбання квитків на матчі Євро-2020 за участю національної збірної надається офіційним фан-клубам. В Україні це фан-рух “Вірні збірній”.

Матчі Євро-2020 пройдуть із 12 червня по 12 липня. Збірна України потрапила до групи С фінальної частини XVI чемпіонату Європи з футболу. Суперниками України стали Голландія, Австрія і переможець Шляху D плей-офф Ліги націй УЄФА (Грузія, Білорусь, Македонія, Косово). Перший матч Україна зіграє 14 червня в Амстердамі з Голландією.