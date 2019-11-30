Суперниками України на Євро-2020 стали Голландія, Австрія і переможець плей-офф Ліги націй

Збірна України потрапила до групи С фінальної частини XVI чемпіонату Європи з футболу.

Суперниками України стали Голландія, Австрія і переможець Шляху D плей-офф Ліги націй УЄФА (Грузія, Білорусь, Македонія, Косово).

Перший матч Україна зіграє 14 червня в Амстердамі з Голландією.

Результати жеребкування:

група А (Рим, Баку) - Туреччина, Італія, Вельс, Швейцарія;

група В (Санкт-Петербург, Копенгаген) - Данія, Фінляндія, Бельгія, Росія;

група С (Амстердам, Бухарест) - Голландія, УКРАЇНА, Австрія, переможець плей-офф D (Грузія, Білорусь, Македонія, Косово):

група D (Лондон, Глазго) - Англія, Хорватія, переможець плей-офф С (Шотландія, Ізраїль, Норвегія, Сербія), Чехія;

група Е (Більбао, Дублін) - Іспанія, Швеція, Польща, переможець плей-офф В (Боснія і Герцеговина, Словаччина, Ірландія, Північна Ірландія);

група F (Мюнхен, Будапешт) - переможець плей-офф А (Ісландія, Болгарія, Угорщина, Румунія), Португалія, Франція, Німеччина.

Матчі Євро-2020 пройдуть з 12 червня по 12 липня.