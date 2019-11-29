Жеребкування Євро-2020: двоє невідомих

Збірна України завтра дізнається усіх суперників в групі Євро-2020.

Чого вболівальники чекають інколи більше, ніж футбольних матчів, то це жеребкування. Одні фанати хочуть, щоб їх команда зіграла з фаворитами і сильними суперниками, інші більше турбуються про те, щоб пощастило і випав хтось слабкий. І ті, й інші, напевно, будуть уважно стежити за жеребкуванням Євро-2020, яке відбудеться вже в суботу 30 листопада (початок о 19:00 за Києвом). Церемонія відбудеться в столиці Румунії Бухаресті в виставковому центрі Romexpo.

До речі, хоч склад груп ще не сформований, аналітики Parimatch вже зробили попередній прогноз на переможця Євро-2020. Головний претендент тут Франція. Далі йдуть Англія, Бельгія, Нідерланди та Німеччина. Україна ж замикає топ-10.

Нагадаємо, що фінальна частина Євро-2020 пройде в 12 містах з 12 червня по 12 липня наступного року. Всього за Кубок Анрі Делоне змагатимуться 24 збірних. Кваліфікація вже визначила 20 учасників чемпіонату Європи, ще чотири путівки розіграються в наступному році у Лізі націй УЄФА. Якщо нам випаде такий суперник, то повний склад своєї групи С ми дізнаємося взагалі лише навесні.

Система жеребкування, як і сам Євро, в цей раз досить незвичайна. Наприклад, ми вже точно знаємо, що зіграємо зі збірною Голландії. Не найслабший суперник, м'яко кажучи, і це при тому, що ми потрапили в перший кошик, що дозволило уникнути зустрічей з Італією, Іспанією, Німеччиною і Англією. Зате ми ще цілком можемо отримати в групу... Португалію. Втім, Туреччина, Австрія, Швеція і Чехія з третього кошика теж не подарунки.

Якщо ж брати найменш грізні збірні, то з можливих суперників у четвертому кошику ми можемо розраховувати на Грузію, Північну Македонію, Білорусь і Косово. Найгірший варіант з цього кошика – Румунія. Але одному з господарів Євро-2020 ще потрібно вибороти путівку на турнір в матчах відбіркового плей-офф.