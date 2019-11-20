Жеребкування Євро-2020: усі групи і суперники України

Усе, що відомо на сьогодні про груповий турнір футбольного чемпіонату Європи-2020.

Вчора, 19 листопада завершився груповий раунд кваліфікації Євро-2020. У фінальний раунд останнім пробився Вельс. Таким чином, відомі 20 збірних з 24, які зіграють на Євро-2020. У березні 2020 року відбудеться раунд плей-офф, в якому визначаться останні 4 фіналіста турніру.

Збірна України автоматично потрапила на команду Нідерландів (і Румунії, якщо та пройде плей-офф) в групі C, поєдинки якої відбудуться в Амстердамі і Бухаресті.

Хто буде суперником України на Євро-2020:

1.Нідерланди з другого кошика (матч пройде в Амстердамі)

2. Хтось з п'яти команд третього кошика (Португалія, Туреччина, Австрія, Швеція, Чехія)

3. Хтось із четвертого кошика (Румунія, якщо пройде двораундовий плей-офф).

Кошики посіву при жеребкуванні Євро-2020

Кошик 1: Бельгія, Італія, Англія, Німеччина, Іспанія, Україна

Кошик 2: Франція, Польща, Швейцарія, Хорватія, Нідерланди, Росія

Кошик 3: Португалія, Туреччина, Данія, Австрія, Швеція, Чехія

Кошик 4: Уельс, Фінляндія + чотири переможця раунду плей-офф.

Команди-господарі Євро-2020 по групам

Група A: Рим і Баку. Італія (пройшла) і Азербайджан (вибув)

Група B: Санкт-Петербург і Копенгаген. Росія (пройшла) і Данія (пройшла) // тут зіграє Бельгія

Група C: Амстердам і Бухарест. Нідерланди (пройшли) і Румунія (плей-офф) // тут зіграє Україна

Група D: Лондон і Глазго. Англія (пройшла) і Шотландія (плей-офф)

Група E: Більбао і Дублін. Іспанія (пройшла) і Ірландія (плей-офф)

Група F: Мюнхен і Будапешт. Німеччина (пройшла) і Угорщина (плей-офф).

Жеребкування фінального раунду відбудеться 30 листопада 2019 року в Бухаресті, столиці Румунії, о 19:00 за київським часом.

Також стали відомі 16 команд, які візьмуть участь в плей-офф кваліфікації Євро-2020. 16 команд в два раунди розіграють 4 путівки до фінального раунду чемпіонату Європи.

Жеребкування відбудеться 22 листопада в швейцарському Ньоні. Півфінали пройдуть 26 березня, а фінальні матчі раунду плей-офф зіграють 31 березня.

Учасники плей-офф кваліфікації Євро-2020

Шлях A: Ісландія + три команди за жеребкуванням (Болгарія, Угорщина, Ізраїль, Румунія)

Шлях B: Боснія і Герцеговина, Словаччина, Ірландія, Північна Ірландія

Шлях C: Шотландія, Норвегія, Сербія + одна команда за жеребкуванням (Болгарія, Угорщина, Ізраїль, Румунія)

Шлях D: Грузія, Північна Македонія, Косово, Білорусь.