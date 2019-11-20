Вельс став двадцятим учасником футбольного Євро-2020

У кваліфікації XVI чемпіонату Європи з футболу визначилися 20 з 24-х учасників фінального турніру континентальної першості.

Володарем останньої прямої путівки за підсумками групового етапу відбіркового турніру стала збірна Вельсу, яка обіграла в Кардіффі команду Угорщини (2:0) і з другого місця в групі Е вийшла на Євро-2020, повідомляє Укрінформ.

Результати матчів вівторка.

Група С: Німеччина - Північна Ірландія - 6:1, Голландія - Естонія - 5:0

підсумкове турнірне становище: Німеччина - 21 очко, Голландія - 19, Північна Ірландія - 13, Білорусь - 4, Естонія - 1.

Група Е: Словаччина - Азербайджан - 2:0, Вельс - Угорщина - 2:0

підсумкове турнірне становище: Хорватія - 17 очок, Вельс - 14, Словаччина - 13, Угорщина - 12, Азербайджан - 1.

Група I: Бельгія - Кіпр - 6:1, Сан-Марино - Росія - 0:5, Шотландія - Казахстан - 3:1

підсумкове турнірне становище: Бельгія - 30 очок, Росія - 24, Шотландія - 15, Кіпр - 10, Казахстан - 10, Сан-Марино - 0.

Група G: Польща - Словенія - 3:2, Латвія - Австрія - 1:0, Північна Македонія - Ізраїль - 1:0

підсумкове турнірне становище: Польща - 25 очок, Австрія - 19, Північна Македонія - 14, Словенія - 14, Ізраїль - 11, Латвія - 3.

На Євро-2020 вже вийшли: Австрія, Англія, Бельгія, Німеччина, Данія, Іспанія, Італія, Голландія, Польща, Португалія, Росія, Туреччина, Україна, Вельс, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швейцарія, Швеція.

Доля чотирьох додаткових путівок до фінального турніру визначиться в березні. У стикових матчах зіграють 16 кращих представників груп Ліги націй УЄФА з числа тих, хто не пробився у фінальну стадію через Європейську кваліфікацію.

Стикові матчі (жеребкування 22 листопада) пройдуть у форматі чотирьох окремих турнірів плей-офф.

Шлях A: Ісландія, Болгарія/Ізраїль/Угорщина/Румунія

Шлях B: Боснія і Герцеговина, Словаччина, Ірландія, Північна Ірландія

Шлях C: Шотландія, Норвегія, Сербія, Болгарія/Ізраїль/Угорщина/Румунія

Шлях D: Грузія, Північна Македонія, Косово, Білорусь.

Долю збірних Болгарії, Ізраїлю, Угорщини і Румунії вирішить жеребкування. Одна з них займе місце в Шляху С, три інші - в Шляху А.

Жеребкування фінального турніру Євро-2020 відбудеться 30 листопада в Бухаресті (Румунія). Матчі XVI чемпіонату Європи пройдуть в 12 містах континенту з 12 червня по 12 липня 2020 року.