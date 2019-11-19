Збірна України з футболу U19 гратиме в елітраунді відбору Євро-2020

Футболісти юнацької збірної України U19 (вік гравців до 19-ти років) перемогли команду Швеції (2:1) у кваліфікаційному турнірі чемпіонату Європи-2020.

М'ячі на стадіоні "Єрнваллен" шведського міста Сандвікен забили Данило Сікан (6-та і 43-я хвилини) - в нашій команді; Джек Лане (71) - у господарів, повідомляє Укрінформ.

У паралельній грі Словенія розгромила Естонію - 7:0.

Як інформувало агентство, у попередніх поєдинках підопічні Олега Кузнецова обіграли ровесників з Естонії (4:0) та розійшлися миром зі словенцями (1:1).

Таким чином, до елітраунду відбору Євро-2020 вийшли Україна та Словенія.

Становище команд: Україна - 7 очок, Словенія - 5, Швеція - 4, Естонія - 0.

У елітраунді відбору навесні 2020 року зіграють дві найсильніші команди з кожної групи та краща серед збірних, що посядуть треті місця. Фінальна стадія пройде у липні наступного року в Північній Ірландії.