Півзахисник київського футбольного клубу “Динамо” і збірної України Віктор Циганков потрапив до сфери інтересів турецького “Галатасарая”.

За прогресом 22-річного українського футболіста останнім часом уважно стежать скаути стамбульського гранда, повідомляє Sport.ua.

За інформацією турецького видання Fotomac, скаути вже підготували кілька звітів щодо Віктора Циганкова, які надали на розгляд керівництву і головному тренеру “Галатасарая” Фатіху Теріму.

Після вердикту наставника команди керівництво прийме остаточне рішення. Очікується, що це відбудеться найближчим часом.

Нагадаємо, Віктор Циганков був визнаний кращим гравцем збірної України з футболу в матчі з Сербією (2:2) за даними порталу InStat.