Циганков і Тадич - найкорисніші футболісти матчу Сербія - Україна

Найкориснішим гравцем збірної України у матчі відбору Євро-2020 із Сербією (2:2) за оцінками компанії InStat став півзахисник Віктор Циганков.

Рейтинг ефективності його гри склав 310 балів. За 76 хвилин, проведених на полі, Циганков виконав 59 техніко-тактичних дій (ТТД) із браком у 20 відсотків, повідомляє Zbirna.com.

В активі хавбека київського "Динамо" гольовий пас, два удари по воротах, п'ять гострих передач та три зароблених фоли.

До трійки кращих гравців нашої команди також увійшли Сергій Кривцов (282 бали) та Сергій Сидорчук (280).

У Сербії кращим визнанали Душана Тадича (322). На другому місці Неманья Радоньїч (307), на третьому - Неманья Максимович (303).

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Як інформувало агентство, збірна України завершила відбір на першому місці у турнірній таблиці групи B і зіграє на Євро-2020. Команда Андрія Шевченка не програла у відборі жодного матчу - 6 перемог та 2 нічиї. Сербія фінішувала у групі третьою і братиме участь у стикових матчах. Жеребкування фінальної частини турніру відбудеться 30 листопада у Бухаресті, початок - о 19.00.